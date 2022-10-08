GTO Organ Üyeliği Seçimlerinin ardından Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen seçimlerde bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına M.Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanlığına ise M.Hilmi Teymur seçildi.

GTO Organ Üyeliği Seçimlerinin ardından Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen seçimlerde bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına M.Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanlığına ise M.Hilmi Teymur seçildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) 1 Ekim Cumartesi günü Meslek Komite, Meclis Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesiyle başlayan seçim süreci, gerçekleşen Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi ile sona erdi.

1 Ekim2022 tarihinde yapılan, 45 Meslek Grubunda 291 Meslek Komitesi üyesi ve 123 Meclis Üyesinin belirlendiği seçimlerin ardından yapılan Başkanlık seçiminde GTO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına M. Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanlığına ise M. Hilmi Teymur tekrar seçildi.

Yıldırım ’’GTO bu şehrin mihenk taşlarından bir tanesidir’’

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odasında aday olup seçildiğimiz geçen dönemden bu yana hep çıtayı bir adım ileriye taşımaya, Gazi şehrimiz ve üyelerimiz için çalışmaya, gayret gösterdik. Seçildiğimiz bu 40. Dönemde yeni Yönetim Kurulumuz ve yeni Başkanlık Divanımızla birlikte daha çok çalışıp daha çok emek sarf edip hep birlikte şehrimize, üyelerimize ve ilelebet al bayrağın dalgalanacağı Türkiye Cumhuriyetine hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağız. Gaziantep Ticaret Odası bölgenin en büyük sivil toplum örgütü olmakla birlikte, hem ekonomik, hem kültürel, hem de sosyal alanda bu şehrin mihenk taşlarından bir tanesidir. Bu güne kadar hep doğru bildiklerimizi doğru şekilde yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da aldığımız bayrağı burçlara, göklere bir adım daha yukarıya koymak üzere el birliğiyle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Teymur ’’Genç ve dinamik bir meclisimiz var’’

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ise “Bizleri bu göreve layık gören tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Biz de bu güvene karşılık, aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye götüreceğimize eminim. Yeni bir Meclis, Meslek Komite gruplarımız var, Yepyeni bir Meclisimiz var, Hepsi genç, dinamik, hızlı İnanıyorum ki Gaziantep ve ülkemiz için iyi şeyler yapacağız” diye konuştu.

Öte yandan seçim sonuçlarına göre M. Tuncay Yıldırım Başkanlığındaki GTO Yönetim Kuruluna Taner Özdurak, Kerim Akdoğan, Uğur Acıoğlu, Sinan Bay, Yılmaz Duman, Ahmet Özgözükara, İbrahim Yetkinşekerci, Mustafa Özeren, Mustafa Korkmaz ve Ayberk Uygun seçildi.

M. Hilmi Teymur Başkanlığındaki Meclis Divanında ise Ali Bayram Sarıca ve Mehmet Tabur Meclis Başkan Yardımcısı olurken, Abdullah Çelebi katip üye oldu.

Disiplin Kurulu Üyeliğine ise Ali Çelebi, Mehmet Özaltın, Kemal Delioğlu, Selim Bağcı, Berat Geyik ve Tamer Karaca seçildi.

GTO TOBB Genel Kurul Delegeliğine ise şu isimler seçildi: Mehmet Hilmi Teymur, Bekir Sıtkı Dayıoğlu, Ramazan Akan, Okan Karalar, Sait Ganidağlı, Kürşat Anlaroğlu, Orhan Bartık, Ersun Bozgeyik, Güngör Salman, İbrahim Karaoğlu, Memik Yılmaz, Sabri Hamamcı, Seyfettin Coşan, Bülent Evyapan, Veli Kadoğlu, Yusuf Ziya Yıldırım, Ahmet Tabur, Yunus Yıldırım, Ferit Güney Dağdeviren, Mehmet Ali Çalışkantürk, Ali Payam, Davut Yüksel ve Hamit Kara