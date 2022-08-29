Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikâyelerini yazmalarına öncülük ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede aktif faaliyet gösteren kooperatif başkanlarıyla İsabey Konağı’nda bir araya gelerek kadınların taleplerini dinledi ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Emeğini ekonomik değere dönüştüren ve üretime katkı sağlayan kadınları desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede; mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah şimdilik 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kuracağız. Oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak” dedi.

Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikâyelerini yazmalarına öncülük ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede aktif faaliyet gösteren kooperatif başkanlarıyla İsabey Konağı’nda bir araya gelerek kadınların taleplerini dinledi ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Emeğini ekonomik değere dönüştüren ve üretime katkı sağlayan kadınları desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede; mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah şimdilik 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kuracağız. Oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak” dedi.

Ekonomiye kadın eli değiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 22 noktada Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi kurduk. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Merkezlerimizden bu yıl 850 kadınımız mezun oldu. Bu merkezlerde verilen mesleki eğitim sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Ayrıca Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verilen eğitimlerle kadınlar meslek sahibi olurken, bir yandan da Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. Son 3 yılda istihdam merkezimiz aracılığıyla yaklaşık 6 bin 500 kadınımızı işe yerleştirdik. Kadınlarımızı önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Oktay Yılmaz toplantının ardından İsabey Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınları ziyaret etti ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.