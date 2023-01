Yıldırım Belediyesi, 2022’de imar çalışmalarından kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel etkinliklerden yeni tesis hamlelerine, altyapı ve asfalt yatırımlarından yeniliklere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’te de çalışmaların ivme kazanarak devam edeceğini belirterek, her zaman yanlarında olan Yıldırımlı vatandaşlara teşekkür etti. 2022 yılı içerisinde samimiyet ve gayretle Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çalışmalarımızda 650 bini aşkın nüfuslu ilçemizin her bir ferdinin huzuru ve refahı ilk gündemimiz oldu. 7’den 77’ye tüm hemşerilerimize hitap eden çalışmalarımız ile ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, eğitim ve spor yatırımlarından turizme kadar her alanda atılımlar gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik işi besmelesidir diyerek fırsat bulduğumuz her an onlar ile sık sık bir araya geldik, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını orada yaşayanlardan bizzat dinleyerek yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştık. Yıldırım’da girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmayacak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda ilçemizi Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlamak için gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda kadim kentimiz Yıldırım’ı daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptık ve yapmaya da gayret ediyoruz. 2023 yılında da hemşehrilerimizle yakaladığımız ortak sinerji ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.