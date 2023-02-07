Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik başlatan Yıldırım Belediyesi, bölgeye, arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri, gönüllü personel, iş makineleri göndermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik başlatan Yıldırım Belediyesi, bölgeye, arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri, gönüllü personel, iş makineleri göndermeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye, Hatay’da da yıkımlara neden olan depremler sonrasında seferberlik etti. Depremin yaralarının sarılması ve bölge sakinlerine destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi’nin yaşanan felaketin hemen ardından bölgeye sevk edilen 30 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bununla birlikte 120 kişilik gönüllü ekibi, iş makineleri ve yardım malzemeleri de deprem bölgelerine sevk edildi. Depremzedelere sıcak yemek sağlayacak 5 kişilik mutfak ekibi de bugün deprem bölgesine gönderildi.

Bölgede yaşanan afetin acısını en derinden hissettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaşanan felaketin acılarını hep birlikte saracaklarını vurgulayarak, “Depremin yaşandığı andan itibaren ilgili birimlerini teyakkuz haline geçirerek tüm imkanlarımızı seferber ettik. AFAD yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Onlardan aldığımız bilgiler ve talepler çerçevesinde ihtiyaç duyulan ekipman, personel ve yardım malzemelerini hızlı bir şekilde deprem bölgesine sevk ediyoruz. Deprem bölgesine şuana kadar; 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 arazi tipi kurtarma aracı, 2 kamyon malzeme donanım aracı, 5 personel taşıyıcı otobüs 2 iş makinesi, 2 lowbed, 1 transporter araç aşevi kurulumu için, 1 kurtarma köpeği, 30 kişilik arama kurtarma personeli, 26 kişilik inşaat personeli, 78 kişilik yerel destek personeli, 7 şoför, 3 operatör ile birlikte 1 TIR kıyafet battaniye bebek bezi, yakacak, soba, hijyen malzemesi ve erzaktan oluşan yardım malzemesi deprem bölgesine sevk edildi. Sadece belediyemiz değil Yıldırımlı hemşerilerimiz de depremin ilk saatlerinden itibaren bir yardım seferberliği başlattı. Herkes kendi imkânı nispetinde yardım ve destekte bulunmak için çaba sarf ediyor. Bu yardım çalışmalarını koordine ederek, hangi bölgemizde neye ihtiyaç varsa onu oraya sevk ediyoruz. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri birlikte atlatacağız” diye konuştu.