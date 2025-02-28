Yıldırım Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı karşılamak ve manevi iklimini Yıldırımlılara en iyi şekilde yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının manevi atmosferini Yıldırım’a en iyi şekilde yansıtmak ve Yıldırımlılara yaşatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. On binlerce Yıldırımlıyı iftar ve sahur sofralarında ağırlayacak Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle gönüllere hitap edecek. Ramazan boyunca, ilahiler, söyleşiler, çocuk eğlenceleri, tasavvuf konserleri, tiyatro gösterileri ve sergiler düzenlenecek.

Barış Manço’ya Ramazan sokağı

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerine eski Ramazanların huzur ve maneviyatını yaşatmak için Barış Manço Kültür Merkezi’ne Ramazan sokağı kurdu. Eski Bursa evlerinin maketlerinden oluşan Ramazan Sokağı’nda Bursa’nın eski Ramazan gelenekleri canlandırılacak. Yine Barış Manço Kültür Merkezi’nde 10-20 Mart tarihleri arasında geçmişten günümüze Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif’ten oluşan Kutsal Emanetler Sergisi düzenlenecek. Sergi, bu tarihler arasında rehber eşliğinde ziyaret edilebilecek.

Gönül sofralarında buluşacağız

Ramazan ayının Müslümanları birleştirici yönüne vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler için Ramazan; birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma, barışma, merhamet ve ibadet demek. Bu duyguları en büyük ailemiz olarak gördüğümüz Yıldırımlılarla birlikte yaşayacağız. Bu anlamlı günleri Yıldırımlılar için daha anlamlı hale getirmek için çabalıyoruz. Bu süreçte on binlerce Yıldırımlıyla aynı sofraları paylaşacağız. Tiyatrolardan söyleşilerden sergilere Ramazan’ın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşayarak, kadim medeniyetimizin bizlere en önemli mirası olan dayanışma ruhunu canlı tutacağız" dedi.