Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yürütülen ve 32 kişinin tutuklandığı “Yıldırım Operasyonu”na katılan polis memurlarına başarı belgesi verildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 ay boyunca sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 32 şahıs tutuklanmıştı. Operasyonda görev alan İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini, başarı belgesi ile ödüllendirildi. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından operasyondaki başarıları için İnebolu İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş ile operasyonda görevli polis memurlarına teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti.

“Kastamonu tarihinin en büyük operasyonunu yürüttük”

Kastamonu tarihinin en büyük operasyonunu yürüttüklerini belirten İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “4 aydır yoğun takibimizde olan bir operasyon vardı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüttüğümüz Kastamonu İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İnebolu İlçe Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğü Kastamonu tarihinin en büyük operasyonunu yürüttük. Bu İlçemiz için çok çok önemli bir operasyondu. İnşallah İnebolu ilçesinde geleceğe yönelik uyuşturucunun kökünü kazıdık ve kazıdık diyebileceğimiz güzel bir başarılı operasyon geçirmiş olduk. Bu çerçevede 40 adrese zamanlı operasyon yaptık Düzenlenen operasyonda, 71 gram metamfatamin,1,3 gram esrar, 27 gram Kenevir, 124 gram esrar tohumu,33 adet uyuşturucu madde içimin kullanan düzenek, 16 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 61 şüpheli gözaltına alınarak, 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu çerçevedeki bir operasyon için çok önemli bir tutuklama oranıdır. Mahkemede bizim dosyamızın sağlamlığı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Emniyet Müdürlüğü ile yürüttüğü operasyonu ve dosyanın ne kadar güzel hazırlandığının en meçiz ifadesidir. Bu çerçevede emniyet teşkilatımız 6 aydır yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.