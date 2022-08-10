Yıldırım İstihdam Kompleksi, hem ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesine rehberlik ediyor hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu personele erişmesine olanak sağlıyor.

Yıldırım İstihdam Kompleksi, hem ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesine rehberlik ediyor hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu personele erişmesine olanak sağlıyor.

İşverenlerin sektör bazında ve meslek gruplarına göre ihtiyaç duydukları iş alanlarında işçi bulmalarına yardımcı olmak için ücretsiz mesleki eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirerek yeni istihdam alanları oluşturuyor. Özellikle genç istihdamını arttırmak için 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenleniyor. İstihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

İşe ihtiyacı olan vatandaşların başvurularının kayıt altına alınmasının ardından başvuru sisteminde bireylerin eğitim düzeyleri, yetenekleri kategorize edilerek veri tabanı oluşturuluyor. Uygun iş açığı oluştuğunda vatandaşlar ve ilgili firma ile irtibata geçilerek köprü vazifesi görülüyor. Şartların sağlanması durumunda vatandaşlar istihdama kazandırılıyor. Yıldırım İstihdam Kompleksi’ne gelen vatandaşlar kısa sürede alanlarına göre iş bulmanın sevincini yaşıyor.

3 yılda 18 bin 495 kişiye iş imkanı

Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 2022 yılının ilk 7 ayında 81’i engelli olmak üzere toplamda 5 bin 758 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 yılda 18 bin 495 hemşehrimizin iş sahibi olmasına öncülük ettik. Yıldırım’da hiçbir vatandaşımızın işsiz kalmasına göz yummayız. Halkımızın mutluluğu için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.