Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karaağaç Mahallesi’ndeyapımına başlanan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında yerel yönetim, merkezi yönetim ve hayırsever işbirliği ile önemli yatırımları Yıldırım’a kazandırmaya devam ediyor. Hayırsever desteği ile Yıldırım’a kazandırılacak Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yerel yönetim, merkezi hükümet ve sivil toplum iş birliği ile ilçeye bir yatırım daha kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yıldırım Belediyesi olarak, toplumun tüm kesimleri ve devletin tüm kademleriyle örnek bir uyum sergileyerek, müşterek projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Özellikle sağlık alanında önemli tesisleri ilçemize kazandırdık. Bu projelerimize hayırsever hemşehrilerimiz önemli katkı sağladı. Yine hayırsever desteği ile kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi, 325 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Merkezimizde laboratuvar, engelli muayene odası, muayene odaları, gebe izleme ve aşı birimi ile ortak kullanım birimleri yer alacak. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan hayırseverimize Yıldırımlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.