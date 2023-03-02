ABD’nin Austin şehrinden Almanya’nın Frankfurt şehrine giden bir yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Başkent Washington DC’ye acil iniş gerçekleştiren uçaktaki 7 yolcu yaralandı.

ABD’nin Austin şehrinden Almanya’nın Frankfurt şehrine giden bir yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Başkent Washington DC’ye acil iniş gerçekleştiren uçaktaki 7 yolcu yaralandı.

ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’den Almanya’nın Frankfurt şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa Havayolları’na ait bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Çok sayıda camın kırıldığı ve yolcuların büyük paniğe kapıldığı olayın ardından uçak başkentteki Washington-Dulles Uluslararası Havaalanı’na yerel saatle 21.00’de iniş yaptı. Kazada yaralanan 7 yolcu hastaneye sevk edildi. Bir yolcu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın içindeki birçok eşyanın yerlere saçıldığı görüldü. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.