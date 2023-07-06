Eskişehir’de şiddetli dolu sonrası ağaca düşen yıldırım elektrik trafosuna zarar verirken, kopan ağacın dalı da otomobilin üzerine düştü.

Eskişehir’de öğleden sonra etkili olan dolu ve yağmur vatandaşları mağdur etti. Kentin bir çok noktasında caddeler yağmur suları ile doldu. Kısa süren şiddetli yağmur ve dolu sonrası büyük bir çınar ağacının bir dalı kırıldı, diğer büyük dal kopmak üzere tehlike oluşturdu. Kopan dal betondan yapılmış elektrik direğinin üst kısmını da kırarken, dalın altında bir otomobil de mahsur kaldı. Olayın ağaca düşen yıldırım nedeniyle yaşanmış olabileceği belirtildi.

Bölgede elektrikler kesilirken, Muhtar Sevgi Doğan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Biran önce ağacın tehlikesiz hale getirilerek kesilmesi ya da budanmasını isteyen Doğan, mahalleliye geçmiş olsun dileklerini iletti.