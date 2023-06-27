Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağıştan kaçmak için sığındıkları kulübenin üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden iki kişi toprağa verildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyü Yavuçkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36) sağanak yağışa yakalandı. Yağıştan korunmak isteyen Hizmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen’in sığındığı kulübeye yıldırım düştü. Hikmet Şen ve Salim Demir olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Toprağa verildiler

Hikmet Şen ile Salim Demir’in cenazeleri, yapılan işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Taşköprü ilçesine bağlı Boyundurcak köyüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hikmet Şen ve Salim Demir’in cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Şen ve Demir ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.