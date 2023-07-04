Kastamonu’nun Daday ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan yangında 5 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Kastamonu’nun Daday ilçesi İnceğiz köyü mevkiinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler köylülerin yardımı ile yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 5 bin 100 metrekarelik ormanlık alanda maddi hasar meydana geldi.