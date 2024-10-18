Yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’ye referans olan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin ikinci etap çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanı sıra Melikgazi Belediyesi ekipleri, bölgedeki otopark ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ayrıca geniş çaplı çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki çalışmalarla bölgenin günden güne geliştiğini ve güzelleştiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projesinin birinci etabını bitirerek, vatandaşlarımızın oturmalarına hazır hale getirdik. Kentsel dönüşüm projemizin ikinci etap çalışmaları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak tam 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yaparak vatandaşlarımıza depreme dayanıklı, konforlu konutlar kazandırıyoruz. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmalarımız ile birlikte yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm alanımızda otopark düzenlemelerine, asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Bu alanda toplamda bin 100 ton asfalt kullandık. Vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.