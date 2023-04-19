Yıldırım Belediyesi’nin deprem zedeler için hazırladığı yardım tırları, protokolün katılımıyla uğurlandı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde toplanan tırların 7’den 70’e herkesin yardımı ile toplanan yardımların bölgeye ulaştırılacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “6 Şubat’ta asrın felaketini hepimiz yüreğimizde hissettik. Depremin olduğu ilk andan itibaren Yıldırım olarak el ele gönül gönülle depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaptığımızı sosyal destek çalışmaları konteynır kent çalışmaları enkaz kaldırma çalışmalarında olduğu gibi ramazan ayı içerisinde de 7’den 70’e zenginiyle fakiriyle, öğrencisiyle iş adamıyla yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz buradan giden sosyal destek çalışmalarında kolilerin istiflenmesi gelen yardımların derlenip toparlanması ve tıra yüklenmesi noktasında çok aktif bir görev almışlardı" dedi

"7 yaşındaki yavrularımız en sevdiği oyuncakları bölgedeki depremzede kardeşlerine gönderdi" diyerek sözlerini sürdüren Yılmaz, "70 yaşındaki teyzelerimiz umre parasın depremzedelere gönderdi. 11 ayın sultanı ramazan aynı içerisinde de Kaymakamlığımız öncülüğünde Millî Eğitim Müdürümüz ve Yıldırım Belediyesi olarak bir sosyal destek çalışması gerçekleştirdik. Bütün okullarımız da öğrenci kardeşlerimiz kıymetli öğretmenlerimizle birlikte binlerce koli hazırlık yaptık. Kaymakamımız öncülüğünde, Millî Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğince ramazan kolileri hazırladık. Yıldırımdaki bütün okullarımız da öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkısıyla 7 binin üzerinde erzak paketi hazırlandı. Geçtiğimiz hafta erzak kolisi yüklü 2 tırımızı bölgeye uğurlamıştık bu hafta da inşallah 5 tırımızı deprem bölgesine uğurluyoruz. Kardeş belediyemiz olan Malatya Yeşilyurt’a Hatay Hassa’ya ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine Yıldırımdan deprem bölgesine kardeşlik elini uzatıyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Uğurlamaya Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de katıldı.