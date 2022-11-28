Yıldırım Belediyesi, ilçeye 2 halı saha daha kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçeye 2 halı saha daha kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yeni spor tesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi gençlerden gelen talep üzerine Siteler ve Samanlı Mahallesi’ne halı saha kazandırmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların yüzde 30’unun tamamlandığı bin 836 metrekarelik halı sahalar yakın zamanda tamamlanıp gençlerin istifadesine sunulacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklara ve gençlere sporu özendirmek adına yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana gençlerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına ilçeye Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahasını kazandırdıklarını ve Fidyekızık halı sahasını sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizden gelen talep üzerine Mimar Sinan ve Samanlı Mahallesi’ne kazandıracağımız 2 yeni halı sahamızın çalışmalarına da başladık. Spor alanlarımızı kısa sürede tamamlayıp Yıldırım’a kazandıracağız. Bunun yanı sıra Demetevler Mahallesi’ne de halı saha kazandırmak için çalışmalara başlayacağız. Evlatlarımızın eğitim hayatlarına destek vermeye devam ederken onların sosyal, kültürel, sanatsal yönlerini de destekleyecek adımlar atıyoruz ve attığımız bu adımları önemsiyoruz. Yıldırım gençliği için tüm gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.