Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinde Aile Danışmanı ve Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Yıldırımlılarla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinde Aile Danışmanı ve Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Yıldırımlılarla buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı. ‘Ailede Huzur Sohbetleri’ konu başlığıyla katılıcımışları bilgilendiren Alişan Kapaklıkaya aile içi iletişim ve aile bireyleri arasındaki ilişkilere değindi. Kendine has anlatımıyla renk kattığı söyleşisinde kendi yaşamından kesitlere de yer veren Kapaklıkaya, “Mutlu ve başarılı bireyler ancak sevginin hâkim olduğu huzurlu ve mutlu ailelerden çıkar. Mutlu ve başarılı bireyler huzurlu aileleri, bu aileler de mutlu huzurlu güçlü toplumu oluşturur. Bunu başarmak istiyorsak ilişkilerimizin temeline sevgiyi hoşgörüyü, saygıyı almak zorundayız. Çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, hoşgörüyü, doğruluğu, dürüstlüğü vermeliyiz” dedi.

Şehirlerin ruhu vardır

Yıldırım Belediyesi olarak Yıldırımlılara daha modern, konforlu, güvenli ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Şehir dediğimiz şey asfalt ve betondan ibaret değildir. Şehrin ana unsuru, güzelliği insandır. Bu nedenle biz bir yandan şehri inşa ederken, diğer yandan da hemşehrilerimizin yaşamına dokunacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Şehrin mutluluğu insanla başlar. Bir şehirde yaşayan insanlar mutluysa, o şehir mutludur. Bir şehirde yaşayan insanlar huzurluysa o şehir huzurlu bir şehirdir. Hemşehrilerimizin aile huzuruna, mutluluğuna katkı sunacak, gönüllerinize dokunacak programlar gerçekleştiriyoruz. Aile toplumun yapı taşıdır. Aile bizim kutsalımızdır. İnsanın mutluluğu ailede başlar. Aile içinde huzuru olmayan bir insan, hayatın hiçbir alanında mutlu olamaz. Alişan Kapaklıkaya’ya verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak alanında uzman isimleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Ailede huzur varsa bir ülkede birlik, beraberlik ve huzur vardır. Yıldırım Belediye Başkanımız yapmış olduğu çalışmalarla çok güzel işlere imza atıyor. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi. Program sonunda Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya şahsına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken Başkan Oktay Yılmaz, Yazar Alişan Kapaklıkaya’ya çiçek takdiminde bulundu.