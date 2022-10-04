Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi’nin, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında ilçeye kazandırdığı ‘Atık Getirme Merkezi’nde 14 farklı sınıfta atıklar depolanıyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ‘Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların, ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, pil ve yağ gibi 14 farklı sınıfta getirdikleri atıklar depolanıyor. Sonrasında tesiste toplanıp ayrıştırılan atıklar ise lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor ve geri dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor. Proje çerçevesinde israfın önüne geçilerek, kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 15 ayda; 12 bin 142 litre atık yağ, 3 bin 749 kilogram atık pil, 4 bin 561 kilogram e-atık, 3 bin 385 kilogram mavi kapak, 2 bin 442 kilogram atık ilaç ve 7 bin 305 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Hedef 250 merkez

14 farklı sınıfta atıkların depolanması için ‘Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu hal sebebiyle geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli çalışmalara imza atıyoruz. Atık Getirme Merkezi ile ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 14 farklı sınıfta atıkları toplayarak daha sağlıklı bir geleceğin temelini atıyoruz. Ayrıca geri dönüşümü teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ilçenin dört bir yanına 6 farklı türde atık toplayan mobil atık getirme merkezleri kuruyoruz. Ekiplerimiz tarafından; sitelere, okullara ve ilçenin belirli meydanlarına yerleştirdiğimiz mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. İlçede bulunan 55 Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.