Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olan Temizlik çalışmaları Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 7/24 kesintisiz bir şekilde devam ediyor.Enver GÜLER/ BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler her gün sabahın ilk ışıklarında mesailerine başlıyor. Yıldırım’daki 71 mahallede de mıntıka temizliğinde bulunan ekiplerin yanı sıra ayrıca oluşturulan diğer ekipler de çöp konteynırlarında biriken çöpleri alıyor. Titizlikle sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında Yıldırım yeni güne temiz bir şekilde hazırlanıyor. Yıldırım’da kurulan semt pazarlarının temizliğinden de sorumlu olan ekipler akşam pazarların toplanmasının ardından pazar bölgelerinde detaylı yıkama, dezenfekte ve çöp temizleme çalışmalarında bulunuyor.

Bursa Yıldırım halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve temizlik konusunda titiz olduklarının bilgisi verilirken, “Temizlik ekiplerimiz sadece çöp toplama ve süpürme işlemi yapmıyor ilçe genelinde farklı hizmetler ile belirlenen program dahilinde gece gündüz çalışıyor. Çalışanlarımız sadece cadde ve sokakların süpürülmesi ile kalmayıp gerek bölge denetimi gerekse vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda rutin olarak çöp toplama sisteminde oluşacak aksaklıkların ve kötü görüntülerinde önüne geçmektedir. Halkın kullanımına açık olan mesire, Pazar bölgeleri ve piknik alanlarında oluşan çöpleri de ekiplerimiz toplamaktadır".