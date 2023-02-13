Yıldırım Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra barınma sorununun çözümü için bir yandan konteyner kent kurulurken depremzedelere her gün 4 bin kişilik sıcak yemek veriliyor.

Yıldırım Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra barınma sorununun çözümü için bir yandan konteyner kent kurulurken depremzedelere her gün 4 bin kişilik sıcak yemek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin arından tüm mesaisini deprem bölgesine yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’ya döndü. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Başkan Mehmet Çınar ile birlikte çadır kurulumu yapan Yıldırım Belediyesi ekiplerini ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş’ta gece gündüz demeden saha faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, kahramanlara teşekkür etti.

Malatya’da 300 konteynerden oluşan bir yaşam merkezinin kurulacağını aktaran Başkan Yılmaz, “Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. İnsanlarımızın yaralarını biraz olsun hafifletmek, yaralarına merhem olmak için çaba sarf ediyoruz. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 4 noktada her gün 4 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapıyoruz. Ayrıca 3 çöp toplama kamyonu ve 9 personel temizlik çalışmaları da yürütüyoruz. Depremin ilk gününden itibaren 35 tır yardım malzemesi bölgeye gönderdik. Yıldırımlıların da desteği ile bölgeye yarımlarımız devam edecek. Bölgede, personelimiz ve görevlilerden oluşan 350 kişilik ekibimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Bir hayata dokunabilmek, bir sevince ortak olabilmek için belediye olarak tüm mesai ve performansımızı deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız bir fazla can kurtarmak ve depremin yaralarını en hızlı şekilde sarmak” dedi.