Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Yılmaz, geleceğe yatırım yapan tesisteki atık su arıtma çalışmalarının örnek olduğunu dile getirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Yılmaz, geleceğe yatırım yapan tesisteki atık su arıtma çalışmalarının örnek olduğunu dile getirdi.

Bursa’nın doğusunda atık suyun arıtılması ve çevrenin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdüren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifinin çalışmaları yerel yönetimlerin ilgi odağında yer almaya devam ediyor. Kooperatifin arıtma hizmeti sağladığı tesisi inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Çevre’nin rolünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Atık su arıtma çalışmaları çok değerli"

Kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında Genel Müdür Mehmet Aydın’dan bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gürsu, Kestel ve Yıldırım’da İsabey bölgesinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin ve yerleşim yerlerinin atık sularıyla ilgili Yeşil Çevre’nin himayesinde yürütülen çalışmaları çok değerli buluyorum. Yeşil Çevre, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yatırımlarla da özellikle atık suyun geri kazanılması noktasında çok önemli çalışmalara imza atacak. Bu çalışmalar, geleceğimize dönük önemli yatırımlar. Yatırımlarla birlikte yeraltı sularımızın ve çevremizin korunması noktasında Yeşil Çevre, şehrimize çok önemli katkılar sunacaktır. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Deşarj suyumuz her zaman kriterlere uygun"

Yeşil Çevre’nin ülke sınırları dışında da örnek alındığını kaydeden Genel Müdür Mehmet Aydın ise, "Üç organize sanayi bölgesi ve iki yerleşim yerine yönelik atık su arıtma hizmetini, Türkiye’nin en uygun maliyetli arıtması olarak sağlıyoruz. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun şekilde atık su deşarjını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler, Bakanlık tarafından 7/24 kontrol ediliyor. Arıtma işlemi yanında ortaklarımıza maliyet esaslı çevre danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Atık yağların toplanması, çevre bilincinin oluşturulması noktasında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yeraltı suyundan 50 bin metreküp tasarruf"

İklim değişikliği ve artan nüfusa bağlı olarak su tedariki noktasında sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Yeşil Çevre’nin hayata geçireceği İleri Arıtma Tesisi, ortaklarının kullandığı suyu tekrar kullanıma uygun hale getirecek. Bu sayede 50 bin metreküp yeraltı suyundan tasarruf sağlanacak. 20 milyon dolarlık yatırım sayesinde bölgede özellikle ihracat yapan firmalara önemli katkılar sağlanacak. Yeşil Çevre, Kasım ayında toprakla buluşturduğu 10 bin kızılçam fidanıyla kurduğu orman sayesinde de Avrupa Yeşil Mutabakatı yükümlülükleri çerçevesinde ortaklarının karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.