Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrasında Yıldırım Belediyesi, 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibi yardım malzemeleriyle Malatya’ya hareket etti.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrasında Yıldırım Belediyesi, 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibi yardım malzemeleriyle Malatya’ya hareket etti.

Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan ve yüzlerce binanın yıkılıp çok sayıda can kaybının yaşandığı depremle ilgili olarak Yıldırım Belediyesi de harekete geçti. 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibini Malatya’ya uğurlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem haberini alır almaz teyakkuza geçtiklerini, AFAD ile koordineli bir şekilde ilk etapta 30 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte ekipleri uğurlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yaşanan bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ülkemize ve milletimize geçmiş olsun” dedi.