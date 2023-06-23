Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törende belediye çalışanları ile bayramlaştı. Bayramların, birlik beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı, sevenlerin bir araya geldiği, küskünlerin barıştığı şefkat dolu günlerin en hayırlıları olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kurban Bayramı’nın bizi birbirimize daha çok kenetleyeceğine, birlik ve beraberliğimizi daim kılacağına inancı ile tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Yıldırımlıların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İtikadımızın temel ibadetlerinden birisi olmasının yansıra toplumsal dayanışmamızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en önemli yansımalarından birisi olan Kurban Bayramı’nın Yıldırımlılar başta olmak üzere İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.