Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otlağa yıldırım isabet etmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’ndeki Karakuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akçapınar ve Belenardıç Mahalleleri arasında bulunan Karakuş Mevki alanında küçükbaş hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Çoban Ö.Ö.’nun bulunduğu noktada aşırı yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaçlık alanda bulunan 3 küçükbaş hayvan telef oldu. O anda bir kayalık alanda bulunan çoban Ö.Ö. ise mahsur kaldı. Çoban Ö.Ö., yaşanan olay sonrası komşusu, Belenardıç Mahalle Muhtarı Mehmet Erzen’i arayarak yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, çoban ve hayvanları kurtarmak için harekete geçti. Olayın yaşandığı noktaya gelen jandarma ekipleri, çoban Ö.Ö.’yü kayaların arasına saklanmış ve kendisini korumaya almış bir vaziyette sağ salim buldu. Çoban Ö.Ö., yıldırımın iki metre önüne düştüğünü ve kendisini buraya attığını, ağaç altında bulunan 3 küçükbaş hayvanın ise telef olduğunu söyledi.