Erzurum’da devam eden "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" nefes kesen görüntülere sahne oluyor. Türk Silahlı kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan tatbikata, birçok kamu kurumu da destek veriyor.

Erzurum’da devam eden "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" nefes kesen görüntülere sahne oluyor. Türk Silahlı kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan tatbikata, birçok kamu kurumu da destek veriyor.

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Erzurum’daki 109’uncu Topçu Alay Komutanlığı’nda sürüyor. 12 Eylül Pazartesi günü başlayan tatbikat, 23 Eylül Cuma günü sona erecek. Tatbikata, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Orman Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ Bölge Müdürlüğü destek veriyor.

Seferberlik görev emri çıkanlar da katıldı

Tatbikatın ‘Seçkin Gözlem Günü’ne Vali Okay Memiş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ve kurum müdürleri katıldı.

Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikatı izleyen heyet, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ağaç dikiminin de gerçekleştirildiği programda, tatbikata destek veren kurumlara plaket verildi.

Öte yandan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı"na askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylar da davet edilerek, eğitimlere ve tatbikata tabi tutuldu.