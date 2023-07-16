Yıldırım Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tertip ettiği program büyük ilgi gördü. Bayrak Alanı’nda düzenlenen programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-Kerim Tilavetiyle başlayan program, Türkiye Benim Sahne Gösterisi ile devam etti. Ardından sevilen şarkılarıyla Zara, Yıldırımlılara unutulmayacak bir 15 Temmuz yaşattı.

Millet oyunlarını bozdu

Programda, Bayrak Alanı’nı dolduran vatandaşlara hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz, hain FETÖ’cülerin işgal girişimine karşı milletimiz bir diriliş destanı yazmıştır. Bu destanı yazanlar başta vatanı, bayrağı, dini ve ülkesi için sokağa çıkan kahraman insanlar olmak üzere bu ülkenin birliği ve dirliği için çalışan, hürriyet ve bağımsızlık ideali olan bu ülkenin her bir ferdidir. Bu darbe teşebbüsünü; 28 Şubat sürecinden bu yana habis ruhlu örgütler tarafından planlanan, senaryosu ABD’de yazılan, çekimleri Mısır, Suriye ve daha pek çok mazlum ve masum ülkede süren, final sahnesinin Türkiye’de çekilmesi düşünülen, yönetmenliğini çok uluslu örgütlerin yaptığı, yardımcı oyuncularda DAİŞ’in, PKK’nın, PYD’nin yer aldığı başrol oyuncusunun ise FETÖ olduğu bir film gibi görmeliyiz. Ancak şerefli, Anadolu insanı bu filme seyirci olmayı reddedip, aktör olmayı seçmiş ve oyunu bozmuştur. Sahne devrilmiş, senaryo yırtılıp atılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Gün 15 Temmuz’u yeniden muhasebe etme günüdür. Tarihten ibret alıp bugünü yeniden idrak ve inşa etme günüdür. Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız, yüz milyonlarca kardeşlerimiz için güçlü olmak, sağlam durmak zorundayız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden koparmasına, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimin adına ve ne sebeple olursa olsun hiçbir gücün demokrasimizin ve bağımsızlığımızın ayaklarına yeni prangalar vurmasına seyirci kalmayacağız. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, tarih ancak ibret almayanlar, hatalarından ders çıkarmayanlar için tekerrür eder. Milletin emanetini taşıyan siyasetçiler olarak bizlerin de tarihten ders alarak istikbalimizi inşa etmemiz gerekiyor. Enerjimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hangi sebeple olursa olsun heba etmeyeceğiz. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Her ne işle uğraşıyorsak uğraşalım işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ülkemiz, bağımsızlığımız, vatanımız için bir olacağız. Unutmayalım ki bu ülkenin yazgısı her birimizin yazgısıdır. Bu ülkenin yazgısı gönül coğrafyamızın yazgısıdır. Rabbim bir daha bizleri 15 Temmuz gibi darbe girişimleriyle karşılaştırmasın. Tüm dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Tarih yazarken gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyorum. Ezanları susturan darbelerden, darbecileri kahreden ve darbeleri püskürten salalara bizi ulaştıran Rabbimize şükürler ediyorum. 15 Temmuz destanının 7’nci yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştu. Başkan Oktay Yılmaz, gün boyunca il genelinde yapılan 15 Temmuz programlarına katıldı.