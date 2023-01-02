Gaziantep, 2022 yılını 10 milyar 523 milyon 349 bin dolar ihracat ile kapattı.

Gaziantep, 2022 yılını 10 milyar 523 milyon 349 bin dolar ihracat ile kapattı.

Aralık ayında gerçekleştirilen 903 milyon 746 bin dolarlık ihracat ile Ocak-Aralık döneminde 10 milyar 523 milyon 349 bin dolara ulaşan Gaziantep’in ihracatı bir önceki yıla göre %4,3 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatçıları tebrik ederek, “Cumhuriyetimizin 100.yılında hedefimiz katma değerli ihracat olmalı” vurgusu yaptı.

GTO Başkanı Yıldırım şu değerlendirmelerde bulundu: “Gaziantep olarak tüm dünyayı pazar görebilme cesaretimizle başarı hikâyeleri yazıyoruz. Bu hikâyelerin kahramanı olan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Ama unutmayalım ki başarı hikâyelerinin devamı ve rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız. Kilo başı ihracat değerimizi yükseltmeliyiz ki gerçekleştirdiğimiz ihracattan kâr elde edebilelim, yatırıma dönüştürelim. Bunun için Cumhuriyetimizin 100.yaşını yaşadığımız 2023 yılında ihracat hedefimiz katma değerli ihracat olmalı.”

“Tüm dünyayı derinden etkileyen birçok zorluğa rağmen bir önceki yıla göre %4,3 artış başaran bu şehrin iş insanlarının azmini, çalışkanlığını takdir ediyorum.” Diyen Yıldırım şöyle devam etti: “2022 zor bir yıldı. Görünen o ki dünya piyasalarındaki yüksek enflasyon ve durgunluk 2023’te de devam edecek. Bu da ihracat siparişlerimizi olumsuz etkileyebilir. Üretim maliyetleri de günden güne firmalarımızı, işletmelerimizi zora sokuyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde açıklanan elektrik fiyatlarındaki %16’lık indirimi çok olumlu karşılıyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üretim maliyetlerine mutlaka olumlu yansımaları olacaktır ancak tek başına yeterli değil. Bizim enerjimizi katma değerli üretime yöneltebilmemiz için önümüzdeki taşların temizlenmesi gerekiyor.”