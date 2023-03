Prof. Dr. Sefa Levent Özşahin, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Ülkemizde her yıl, her yüz bin kişiden yaklaşık 15’i vereme yakalanmaktadır” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sefa Levent Özşahin, verem hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özşahin, “Ülkemizde her yıl, her yüz bin kişiden yaklaşık 15’i vereme yakalanmaktadır” dedi. Prof. Dr. Özşahin, 141 yıl önce Robert Koch’un, verem mikrobunu bulduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü olarak anılmaktadır" diye konuştu.

Verem hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. Özşahin, veremin mikrobik bir hastalık olduğunu, tanısının kolay konulduğunu ve günümüzde tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek; öksürük, balgam çıkarma, iştahsızlık, zayıflama, terleme gibi yakınmaları olan hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmalarının tanı ve tedavide ilk basamak olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özşahin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verem hastalığı için 1993 yılında acil durum ilan ettiğini ve "Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi"ni geliştirdiğini dile getirerek, bu stratejinin bileşenlerinin, balgam incelemesine dayalı kesin tanı, düzenli sağlanan ilaçlar ile uygun (en az 6 ay) süre tedavisi ve ilaçların hastaya gözetim altında verilmesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda DSÖ’nün hedefinin 2050 yılında tüberkülozdan arınmış bir dünyaya kavuşmak olduğunu belirtti.

Son olarak veremin Türkiye’deki durumuna değinen Prof. Dr. Özşahin “Ülkemizde her yıl, her yüz bin kişiden yaklaşık 15’i vereme yakalanmaktadır. Bu hastalar verem savaş dispanserlerinin takibinde tedavi edilmektedir” dedi.