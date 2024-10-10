Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Horozoğlu “10 Ekim Dünya Görme Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırın" dedi.

Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, 2024 yılının Dünya Görme Günü temasının “Gözlerini Sev” olduğunu, odaklanılan ana konunun çocukların görmesi ve görme sağlığı olduğunu söyledi. Horozoğlu, ‘10 Ekim Dünya Görme Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “Görme duyusu sağlıklı bir insanın dış dünyayı algılamasındaki en önemli özelliklerden biri olup psikolojik, mental ve sosyal bileşenleri olan bir fonksiyondur. Bebeklikten yaşlılığa yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun gelişiminde iyi görmenin korunması en önemli halk sağlığı ölçütlerindendir. Küçük yaşlarda görme bozukluğu yaşayan çocukların motor ve dil gelişimi ile birlikte duygusal gelişimlerinde ciddi gecikmeler ortaya çıkabilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Horozoğlu, “Dünyada 300 milyon kişi görme azlığıyla, 45 milyona yakın kişi körlükle ve 500 milyonun üzerinde insan yakın görme sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Birçok kişi uzun yıllar boyunca az görmesi nedeniyle engelli bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Düzeltilmemiş kırma kusurları, katarakt, glokom, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati, kornea bulanıklığı ve trahom dünyadaki en önemli görme kaybı nedenlerini oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Göz sağlığının korunması için dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “ İyi bir göz sağlığı için sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme, gözleri ekran ışığı ve güneşten korumak, iş kazalarına karşı gerekli koruyucu ekipman kullanmak ve zamanında ve düzenli göz muayenesi yaptırmak gereklidir. Hiçbir sağlık sorunu olmayan bireylerin yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmaları göz sağlığının korunması açısından çok önemlidir. Gözlerinizi sevin ve onlara çok iyi bakın" şeklinde konuştu.