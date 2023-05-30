Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yılda bir kez baharın son günlerinde çiçek açan Manisa lalesini koruma altında tutuyor.

DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yılda bir kez baharın son döneminde çiçek açan Manisa lalesinin Spil Dağı Milli Parkı’nda zirveye yakın bölgelerde görüldüğü belirtilerek, yöreye özgü endemik türün DKMP tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Manisa lalesini koparmanın 2022 yılında 109 bin lira olan idari para cezası bu yıl 244 bin 315 lira olarak belirlendi.