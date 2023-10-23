Tiftikten üretilen ve 20 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Siirt battaniyesine, havaların soğumasıyla birlikte rağbet arttı.

Siirt’in en önemli el sanatlarından biri olan ve el dokuması ile yapılan tiftik battaniyesi, havaların soğumasıyla ilgi görmeye başladı. Battaniye satıcısı, Vadullah İşçi, ürünlerin tamamen el dokuması olduğunu söyledi.

İstenildiği kadar kullanılması, yıkanılması ve taranması durumunda renklerin solmayacağını belirten İşçi, "Kışın çok sıcak tutuyor. Siirt battaniyesi tiftik keçisinin tüyünden yapılıyor tiftik keçisi senede bir kere kırklanıyor ve renklere ayrılıyor. Şu ana kadar mevcut 7 renk vardır. Açık ve koyu kahverengi, bej, siyah, gri, beyaz ve kestane rengi bulunmaktadır. Renkleri ayırdıktan sonra tarama makinesinde tarıyoruz. Taramadan sonra bayanlara verilerek iplik yapılmaktadır. İplik yapıldıktan sonra çile veya bobin haline getirerek güzelce yıkanıyor ve temizleniyor. tezgaha geldikten sonra çıkrık vasıtasıyla sararak dokumaya başlıyoruz. Dokunduktan sonra tüylendiriyoruz. Bu battaniye çok sıcak ve çok dayanıklıdır" dedi.

Tiftik battaniyesinin ömrünün en az 50-60 yıl olduğunu aktaran İşçi, "Bir usta bir günde iki namazlık veya iki çocuk battaniyesi ya da tek kişilik büyük bir battaniye dokuyabilir. Çocuk battaniyesi ve seccadelerin eni 80 boyu 125, tek kişilik battaniye eni 115 boyu 1.90 ve çift kişilik battaniye ise en iyi 160 boyu 225 cm ebatlarındadır. Seccadelerin fiyatları 500 ile 600 civarı, çocuk ve tek kişilik battaniye fiyatları 600 ile 700 çift kişilik battaniye fiyatları ise bin TL civarıdır" şeklinde konuştu.