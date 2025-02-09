Sivas Numune Hastanesinde görevli Aile Hekimi Uzmanı Dr. Emine Tuğçe Şahin, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Şahin, sigaranın bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olunması gerektiğini söyledi. Sigaranın milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ifade eden Şahin "Sigara kullanımı, bireysel ve toplumsal sağlık açısından en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, sigara her yıl yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Bu ölümlerin büyük bir kısmı sigara içen kişilerde görülse de, pasif içicilik nedeniyle sigara dumanına maruz kalan milyonlarca insan da hayatını kaybetmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir" dedi.

Sigara içen kişinin sadece kendi sağlığını olumsuz etkilemekle kalmadığını; topluma, çevreye ve ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini söyleyen Şahin, "Tütün kullanımının her türü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur. 9 Şubat tarihi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde ‘Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kutlanmaktadır. Biz de Sivas Numune Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği olarak, sigarayı bırakmak isteyen bireylere kapsamlı destek sunarak hem kişisel sağlığı hem de toplum sağlığını korumaya katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Sigaranın birçok ciddi ve ölümcül hastalığa yol açtığının altını çizen Şahin, "Sigara akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp ve damar hastalıkları riskini artırarak kalp krizi ve inmeye, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara, üreme sağlığını olumsuz etkileyerek kısırlık riskine, cilt yaşlanmasını hızlandırır, diş sağlığını bozar ve tat-koku duyularında azalmaya neden olur" dedi.

Sigaranın topluma, çevreye ve ülke ekonomisine zararlarından da bahseden Uzm. Dr. Şahin, "Sigara dumanına maruz kalma özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılarda ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Çevre kirliliğine neden olur. Sigara izmaritleri en yaygın çevresel atıklardan biridir ve doğaya ciddi zararlar verir. Yangın riskini artırır. Sigara, dikkatsiz kullanım sonucu ev, orman ve arazi yangınlarına neden olabilir. Sigara kullanımı, ekonomik açıdan da büyük kayıplara neden olmaktadır. Sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere başvuru sayısı artar, tedavi giderleri yükselir. Sigara içen bireyler daha sık hastalanır ve iş gücü verimliliği düşer. Tütün endüstrisinin tarımsal alanları kullanması, ekonomik kaynakların sürdürülebilir olmayan alanlara yönlendirilmesine neden olur" şeklinde konuştu.

Sigara bırakıldığında vücutta meydana gelen pozitif değişikliklere değinen Şahin "Sigara bırakıldığında vücut hızla kendini onarmaya başlar. İlk sigara bırakma gününden itibaren yüksek kalp atış hızı normale döner, kan basıncı düşer, kan dolaşımındaki karbonmonoksit seviyesi normale döner, tat ve koku alma duyuları gelişir. 2-12 hafta içinde dolaşım düzelir, kanın akışkanlığı artar, el ayak gibi vücudun uç kısımları daha iyi kanlanır, akciğer kapasitesi artar, öksürük ve nefes darlığı azalır, zamanla bağışıklık sistemi güçlenir. 1 yıl sonra, akciğerler daha sağlıklı hale gelir, koroner kalp hastalığı riski, sigara içen bir bireyin riskinin yaklaşık yarısına kadar düşer. 5 yıl sonra inme riski ve kalp krizi riski azalır ve bu riskler zamanla azalmaya devam eder. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski sigara içen birinin yarısı kadar olur ve ağız, gırtlak, yemek borusu, mesane, serviks ve pankreas kanseri riski azalır. 15 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen bir bireyin riskiyle ile aynı seviyeye iner" dedi.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği ile ilgili de bilgiler veren Uzm. Dr. E. Tuğçe Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigara bağımlılığı sadece fiziksel bir alışkanlık değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönleri olan bir durumdur. Bu nedenle sigarayı bırakma sürecinde profesyonel destek almak büyük önem taşır. Sivas Numune Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği olarak, sigarayı bırakmak isteyen bireylere kapsamlı bir destek ve iyi bir rehberlik sunuyoruz. Polikliniğimizde sunulan hizmetler ise, bağımlılık değerlendirmesi ile sigara içme alışkanlığınızı değerlendirerek size uygun bir tedavi planı oluşturuyoruz. Psikolojik ve davranışsal destek ile sigara bırakma sürecinde motivasyon sağlıyor, sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak stratejiler geliştiriyoruz. Medikal tedavi ile nikotin yerine koyma tedavisi ve sigara bırakma ilaçları konusunda destek sağlıyoruz. Düzenli takip ile de sigarayı bırakma sürecinde hastamızı izleyerek tedaviye uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde, kendinize ve sevdiklerinize büyük bir iyilik yapın: Sağlıklı ve dumansız bir yaşam için ilk adımı atın. Sivas Numune Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği olarak bu süreçte her adımda yanınızdayız."