Samsun’da atık toplama konteynerleri ile yıllık 60 ton bitki koruma ürünü ambalaj atığının toplanıp bertaraf edilmesi planlanıyor.

Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi hayata geçirildi.

Konu hakkında yapılan bilgilendirmede, “Bitki koruma ürünleri (pestisitler) bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler olarak dikkat çekiyor. Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu önemli ölçüde çevre kirliliği oluşmaktadır. Tarımsal verimliliğin, kalite ve sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı ile doğal denge, yeraltı suları ve çevrenin korunması gibi nedenler ilimizde bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının yönetimi ihtiyacını doğurmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Yılda 60 ton bitki koruma ürünü ambalaj atığı toplanıp bertaraf edilecek

Valilikten proje hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Projenin başlaması ile üretim sezonunda Samsun’un 17 ilçesinde yerleştirilmesi planlanan atık toplama konteynerleri ile yıllık tahmini olarak 60 ton bitki koruma ürünü ambalaj atığının toplanıp bertaraf edilmesi planlanıyor. Proje ile il geneli tarımsal alanda aktif olarak görev alan çiftçilerin yüzde 30’unda proje kapsamında verilecek eğitimlerle amaçlar doğrultusunda farkındalık kazandırılacak. Tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının neden olduğu çevre kirliliği azalacak. Toplanan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının taşınması, yok edilmesi süreçlerini üstlenen belediyeler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile halk arasındaki iletişimin sağlanmasına katkıda bulunulacak. Proje belediyelerin, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel kurumların atıklar konusunda benzer projelerin geliştirilmesine örnek teşkil edecek ve ülke ekonomisine ve sağlığına katkı sağlayacaktır.”