Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesinin yapımının yüzde 50’sini tamamladı. Güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES projesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin, yılda 250 milyon TL tasarruf sağlaması planlanıyor.

Enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük GES projesine imza atıyor. Proje, kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla 4 yılda kendini amorti edecek.

Kurulum çalışmalarının devam ettiği 850 dönüm büyüklüğündeki arazide 120 kişi görev yapıyor. Üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak 121 enerji nakil hattı direğinden sonra hafriyat çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlayan yüklenici firma ekipleri, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekti. Doğru akım alt yapı borulama işleminin yüzde 90’ı döşenirken, 18 beton köşk temellerinin yanı sıra tesviye işlemleri bitirildi. Alana dağıtılan 125 bin 901 adet güneş panelinin montajlanacağı 21 bin 700 demir kolandan 16 bini getirilirken, kalan 5 bin 700 adedin sevkiyatı sürüyor. Özel makinelerle açılarak hazırlanan 13 bin ayak deliğinden 6 bin 500’üne demir kolanları yerleştiren ekipler, kot hizalama ve ayarlarını yaparak betonluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, 4 beton santrali, asfalt üretim tesisi, Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi, Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası başta olmak üzere çok sayıda tesisin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES Projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Başkan Demir: “Yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeşile ve doğaya çok önem veriyoruz”

Kentte sera gazı emisyonunu düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları üzerine projeler uyguladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğin şehri Samsun’da yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeşile ve doğaya çok önem veriyoruz. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürecek GES projesi, şehrimizde yaşayan her vatandaşımız için çok önemli. Güneş enerjisinden üreteceğimiz elektriği 21 kilometre uzaklıktaki trafo merkezinden enerji hattına aktaracağız. Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinin ve tesislerimizin enerji maliyetini düşürerek önemli oranda tasarruf sağlayacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatının tamamlanmasının ardından hızla hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Saha çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi GES Proje Sorumlusu Furkan Şahin, “Şu an delik delme ve demir kolan yerleştirmeleri yapılıyor. Çalışmalar iş planına uygun şekilde sürüyor. Projede önemli ilerleme kaydettik. Burası 5’er megavatlık bölümler halinde enerji üretecek bir tesis. Bunun içinde solar tracker denilen güneş ışığını sürekli en dik açıyla takip edip üretim verimliliğini yüzde 20 oranında artıracak hareketli sistem kuruyoruz. İşletme şartları açısından doğal çevreye zararı olmayıp saatte 130 km hızla esecek rüzgarlara göre tasarlanan korumalı sistem, deprem kar gibi doğal etkenlere ve şiddetli rüzgarlara karşı çok dayanıklı. Ayrıca özellikle bahar aylarında dönemsel kapalı bulutlu havalarda yaşanacak üretim kayıplarının ciddi oranda önüne geçecek olup kullanılacak elektrik motorlarının sayısı ve elektrik tüketimleri de oldukça düşük. Yılda 90 milyon kilovat saat enerji üretecek santral, belediyemize büyük tasarruf sağlayacak” diye konuştu.

Projenin yapımını gerçekleştiren yüklenici firmanın Proje Müdürü Süleyman Sağlamtundu ise, “22 Şubat’ta yer teslimi yapıldıktan sonra Haziran ayında makinelerimizi sahaya indirip hafriyat işlerine başlamıştık. Arazinin çok büyük olmasına rağmen bugün itibariyle tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla projenin yüzde 50’lik bölümünü geride bıraktık. Ekiplerimizle sahanın her yanında çalışıyoruz” şeklinde konuştu.