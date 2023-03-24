Sivas’ta 17 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Güneş Enerji Santrali Projesi’nin üçüncü etabında yeni nesil paneller ile beraber yılda 2 milyon kilovatsaat enerji üretimi hedefleniyor.

Sivas Belediyesi tarafından yenilenebilir kaynaklarla elektrik enerjisi üretmek adına hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali Projesi’nde üçüncü etabın yapımına başlandı. Başkan Hilmi Bilgin öncülüğünde kendi enerjisini üreten bir belediye olmak hedefiyle başlatılan GES projesinin ilk iki etabı tamamlanarak enerji üretimine başlanmıştı. Toplamda 3 mega volt amper enerji üreten tesislerin üçüncü ve yeni etabıyla birlikte enerji üretimi 4 mega volt ampere çıkarılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ile Avrupa Birliği IPA projeleri çerçevesinde yüzde 85 oranda hibe alınarak uygulanan projenin çalışmalarına Çayboyu mevkiinde başlandı. Yaklaşık 17 dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste yeni nesil paneller ile beraber yılda 2 milyon kilovatsaat enerji üretimi hedefleniyor.

Yenilenebilir kaynaklarla uzun vadede ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin tamamını karşılamayı planlayan Sivas Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir ve çevreci enerji üreterek, bütçedeki enerji giderinden de kurtulmayı hedefliyor.