Mersin’de faaliyet gösteren Yılbor Plastik Boru’ya bir ödül daha verildi.

Mersin’de faaliyet gösteren Yılbor Plastik Boru’ya bir ödül daha verildi.

Mersin Valiliği himayesi düzenlenen ‘Mersin’in Sanayi ve İhracat Yıldızları Ödül Töreni’nde 2021 yılı verilerine göre İSO ilk 500, ikinci 500 ve TİM ilk 1000 listesinde yer alan Mersin firmalarına ödülleri verildi. Ödül töreninde Yılbor Plastik Boru’da İSO ikinci 500 listesine girmesinden dolayı ödül aldı. Yılbor Plastik Boru adına ödülü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım aldı.

Ödül töreni sonrasında konuşan Yıldırım, "Sektörümüzde liderliğe emin adımlarla ilerlerken, yaptığımız üretimin, ihracatın ve sağladığımız istihdamın karşılığını bu tür ödül törenlerinde almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yılbor Plastik Boru olarak bundan sonra da ülkemiz ve Mersin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.