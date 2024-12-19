Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, yılbaşı gecesi eğlence mekanları, kahvehaneler ve işletmelerin saat 03.30’a kadar açık kalması kararlaştırıldı.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında toplanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, yılbaşında Kocaeli’de işletmelerin saat kaça kadar açık olacağı ile ilgili karar aldı. Bu kapsamda eğlence mekanları, kahvehaneler ve işletmelerin yılbaşı gecesi saat 03.30’a kadar açık olmasına karar verildi. Karar sadece 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece geçerli olacak.