Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, yılbaşı sofraları için yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken gıda güvenliği konularına dikkat çekti. Ayana, vatandaşları sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi konusunda bilinçli olmaya çağırdı.

Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir yılbaşı geçirmek için güvenilir gıda alışverişine önem verilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Yılbaşı heyecanı içinde gıda güvenliğini ihmal etmeyin. Bilinçli seçimler yaparak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun. Etiketinde son tüketim tarihi, üretim yeri ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmayan ürünleri satın almayın. Ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünlerden uzak durun. Etiketsiz ürünler, yaşanabilecek sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir” dedi.

Sahte alkol can alıyor

Yılbaşında sahte alkol tüketimine karşı da uyarılarda bulunan Ayana, “Metil alkol içeren sahte içkiler ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bu tür ürünler görme kaybı, sinir sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar götürebilir. Güvendiğiniz noktalardan bandrollü ve etil alkol içerikli ürünler alın. Sağlığınızı riske atmayın” ifadelerini kullandı.

Taze ve güvenilir gıda seçimi önemli

Et, süt ürünleri ve balık gibi hayvansal gıdaların satın alınmasında dikkat edilmesi gerekenleri de açıklayan Ayana, “Etlerin mühürlü, balıkların taze ve parlak pullu olduğundan emin olun. Çiğ sütü kaynatmadan tüketmeyin, çatlak veya kirli yumurtaları almayın. Ayrıca, tahıl ve baklagillerde küf ya da böcek izleri varsa bu ürünleri kesinlikle tüketmeyin. Şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirin” dedi.