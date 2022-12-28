SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, mide rahatsızlıkları ve ani kan şekeri yüksekliğini önlemek için yılbaşı günü az az, sık sık her zamanki gibi bir öğün planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, mide rahatsızlıkları ve ani kan şekeri yüksekliğini önlemek için yılbaşı günü az az, sık sık her zamanki gibi bir öğün planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

Yılbaşı akşamı beslenmede dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, “Hepimiz yılbaşında sevdiklerimizle bir araya gelmek için özenle hazırlanırız. Bu keyifli gecenin tadını çıkarmak için gün içerisinde çok az besin tüketmeye çalışır, kendimizi geceye saklarız. Uzun süreli açlık üzerine aşırı bir besin tüketimi yapılan en büyük yanlışlardan biridir” dedi.

Yemek seçimi yaparken farklı besin gruplarının yer aldığı bir tabağın tercih edilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, yılbaşında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Öncelikle et, tavuk ya da balık içeren yemeklerin yağ miktarına ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Bunun yanında zeytinyağlı sebze yemekleri yer alabilir. Ayrıca soframızda mevsim sebzeleri ile yapılmış salataları yağ içeriği fazla olan mayonezli salatalar yerine tüketilebilir. Kızartma yöntemi ile hazırlanan mezeler yerine yoğurt, peynir, nohut eklenmiş salata ve mezeler tercih edilmeli. Kan şekeri dengesi için pirinç pilavı, makarna yerine bulgur pilavı tercih edilmeli. Yemeklerin çeşit sayısı çok olsa bile bu yemeklerin yağ ve tuz içeriğine ve yenilen miktara dikkat edilerek tüketilmesi daha doğru olacaktır.”

Sıvı tüketimine dikkat

Yemek sırasında ya da sonrasında ayran veya ev yapımı az şekerli meyve suları tüketilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, “Tercihe göre ve miktara dikkat ederek gazsız içecekler ya da tatlandırıcı içecekler de tüketilebilir” diye konuştu.

Alkol tüketecek olanları uyaran ve aç karnına tüketilen alkolün emiliminin daha hızlı olacağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu nedenle alkol tüketecek olanların ılımlı miktarda alkolü, besinlerle tüketmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca mide doygunluğunu sağlamak amacıyla gece boyunca su tüketimine dikkat edilmeli. Atıştırmalık olarak tüketilen cips gibi ürünler yüksek yağ içerdiğinden, yerine tuzsuz kuruyemişler, kuru meyveler, kestane gibi besinler; tatlı tüketiminde ise sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmeli.”

Uzun saatler süren bol çeşitli yemeklerden sonra yeni yıla sade bir kahvaltı ile başlamanın vücudun toparlanmasına yardımcı olacağına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, “Güne su içerek ve besin değeri yüksek bir kahvaltı ile başlanabilir. Bir saat sonrasında bir gün önce alınmış fazla kalorileri dengelemek için fiziksel aktiviteyi artırmak da yeni yılda güzel bir başlangıç olacaktır. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.