Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yılın ilk karı ile güne uyanan vatandaşlar işlerine yetişmeye çalışırken belediye personeli de kar mesaisine başladı.

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan yeni yılın ilk kar yağışı sabaha karşı etkisini arttırdı. Kent merkezinin beyaza bürünmesiyle tarihi kent meydanında da kar görsel şölen oluşturdu. Etkili olan kar yağışından dolayı sokak ve caddeler beyaza büründü. Yeni yılın ilk karlı sabahına uyanan vatandaşlar ise iş yerlerine yetişmek için zamanla yarıştı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara başladı. Kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

“Eskiden tuttuğumuz kapı kolları soğuktan dolayı ellerimize yapışırdı”

Eskiden çok kar yağdığını söyleyen bir vatandaş, “Vallahi çok sevindim. Bereket geldi. İnşallah yaz mevsiminde de kuraklık çekmeyiz. Rabbim devamını getirsin. Beklediğim kar yağdı. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Eskiden çok kar yağardı. Ellerimiz tuttuğumuz kapı kulpuna yapışırdı. Soğuklarda bulaşık yıkadığımız zaman buzlar aşağı sarkıt oluştururdu. Buraya gelin geldiğim zamanlarda, geçebilmem için karın içinden tünele benzer geçit açmışlardı” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımla kar topu oynayacağız”

Sivas’taki yılın ilk kar yağışının tatile denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yasin Demir ise, “Okullar tatil olunca çok mutlu oldum. Yılın ilk karı tatilde geldiği için güzel oldu. Arkadaşlarımla kar topu oynayacağız. Okul devam ederken kardan dolayı tatil olması tabi beni daha çok mutlu ediyor” dedi.