Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne insan akını başladı. Vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamı için uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Yılbaşı akşamını megakentin önemli noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde geçirmek isteyen vatandaşlar, yeni yıla saatler kala yoğunluk oluşturmaya başladı. Bölgede görevli birçok polis memuru da vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamı için uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile havadan görüntülendi.