Yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik ölümleri n önlenmesi amacıyla emniyet ekipleri çalışmalarını artırdı. Kırklareli’nde 3 adreste ve otoban bağlantı yolunda yapılan çalışmada bidon bidon bidon etil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik ölümleri n önlenmesi amacıyla emniyet ekipleri çalışmalarını artırdı. Kırklareli’nde 3 adreste ve otoban bağlantı yolunda yapılan çalışmada bidon bidon bidon etil alkol ele geçirildi.

Yılbaşına son bir buçuk ay kala emniyet ekipleri, kaçak içki ölümlerinin önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından “Alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele” çerçevesinde il genelinde yapılan çalışmalarda 3 kişiye ait 5 adreste denetleme ve arama çalışması yapıldı. Ayrıca Lüleburgaz ilçe girişi otoban bağlantı yolu üzerinde durdurulan şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada, 4 adet 5 litrelik bidonlarda 20 litre etil alkol ile 30 litrelik 36 adet bidon içerisinde 1 ton 80 litre etil alkol olmak üzere, toplamda 1 ton 100 litre etil alkol ve 2 adet 500 ml’lik şişelerde alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı, 13 adet 50 ml’lik şişelerde anason yağı, 2 adet 50 ml’lik şişelerde gliserin ile alkolleri gizlemek amaçlı bidonlara yapıştırmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda “kolonya” ibareli etiket ele geçirildi.

Yürütülen operasyon neticesinde 5 şüpheli adli makamlara sevk edilirken ayrıca araç sürücüsüne yurt içi taşımacılık yetki belgesi olmadan yük taşıdığı için Trafik Ekiplerince 3 bin 230 TL para cezası uygulandı.