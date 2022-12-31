Uygulamada 2 bin 719 şahıs, 462 araç, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda 12 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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