Adıyaman’da yeni yıl öncesinde polis ekipleri ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.
Adıyaman’da yeni yıl öncesinde polis ekipleri ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.
Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada 2 bin 719 şahıs, 462 araç, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda 12 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.
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