Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 518 litre sahte alkol, 73 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 518 litre sahte alkol, 73 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak-sahte alkol imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yaklaşan yılbaşı öncesinde "Zincir-2" operasyonu düzenlendi.

Kastamonu kent merkezi ve Pınarbaşı ilçesinde 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 518 litre sahte alkol, 73 şişe sahte bandrollü alkol, 12 çeşitli aroma ve alkol kiti, 100 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.