Zonguldak’ta polis ekipleri yılbaşı öncesi zehir tacirlerine geçit vermedi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Zonguldak’ta polis ekipleri yılbaşı öncesi zehir tacirlerine geçit vermedi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yaklaşan yılbaşı öncesi el yapımı sahte ve kaçak alkollü içki imalatı ve satışı ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik baskınlar düzenlendi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte iki ayrı adreste yapılan adli aramalarda çok sayıda kaçak alkol ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Baskınlarda 91 adet farklı markalarda gümrük kaçağı nargile tütünü, 13 üzerinde bandrol ve gramaj bilgisi olmayan kapalı poşet içerisinde kıyılmış tütün, 37 bin 400 adet TAPDK bandrolleri kesilmiş içi boş makaron, 8 bin 640 adet içi doldurulmuş makaron, 5 adet otomatik sigara sarma makinesi, 400 adet sigara mentolü, 563 adet kesilmiş tütün ve tütün mamullerine ait TAPDK bandrolü, 33 litre el yapımı alkol imal etmek için kullanılan etil alkol ve 6 litre el yapımı votka diye tabir edilen alkollü içki ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç ve suç unsurları ile ilgili olarak O. A. (45) ve H. A. (50) isimli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan şüpheli olarak adli işlem yapıldı. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.