Kırklareli’nde polis ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşları sahte para konusunda uyararak broşürlü bilinçlendirme çalışması yaptı.

Kırklareli’nde polis ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşları sahte para konusunda uyararak broşürlü bilinçlendirme çalışması yaptı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Yılbaşı öncesi vatandaşların dolandırıcı mağduru olmamaları, alışveriş esnasında dikkatli ve duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak bulundukları Fevzi Çakmak Bulvarı, Kara Umur Bey Caddesi, Eski Hastane Caddesi ve Çarşamba Pazarında “Sahte para ve iletişim yoluyla dolandırıcılık” konularında toplam 465 adet broşür dağıtılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarda kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirip, isimlerinin suç örtüne karıştığını söyleyerek para talep eden dolandırıcılara itibar etmemeleri ve alışveriş esnasında müşteri yoğunluğundan faydalanarak sahte para ile esnafı dolandırmaya çalışanlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Ayrıca bu tarz dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmaları durumunda, 112 Acil İhbar Hattını arayarak yardımcı olmaları konusunda hatırlatma yapıldı.