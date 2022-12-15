Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşan yılbaşı ile birlikte piyasada oluşacak talebi fırsata çevirmek isteyerek merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkileri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda kent merkezinde bulunan 3 ikamet, 2 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu 112 litre sahte/kaçak alkol, 250 adet alkol yapımında kullanılan aroma ve 111 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İlgili olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.