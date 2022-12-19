Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik ekipler düğmeye bastı. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden yılbaşında piyasaya sürmeye çalıştıkları 891 litre alkol yapımında kullanılan madde, 49 litre kaçak alkol, 19 adet alkol kiti ve 127 adet alkol yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.

Denizli’de yılbaşına sayılı günler kalan 2 farklı adreste yapılan operasyonda, yakalanan 8 şüpheliden litrelerce kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.

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