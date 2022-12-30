Mersin’de yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda bin 215 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkollü içkileri imal eden, piyasaya sürmeye çalışan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışma ve operasyonlarda, bin 215 litre sahte alkol, 2 alkol imalatında kullanılan damıtma kazanı, 350 adet alkol yapımında kullanılan içki kiti ile 3 huni ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 10 şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.