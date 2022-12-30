Yıl başı öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Fahiş fiyat artışı, etiket yanıltmaları ve gramaj oyunları ile tüketiciyi tuzağa çeken zincir marketler Kütahya’da Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerce denetlendi. Denetimlerde ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatlarını kontrol etti.

Yıl başı öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Fahiş fiyat artışı, etiket yanıltmaları ve gramaj oyunları ile tüketiciyi tuzağa çeken zincir marketler Kütahya’da Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerce denetlendi. Denetimlerde ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatlarını kontrol etti.

Yeni yıl öncesi Kütahya’da zincir marketler mercek altına alındı. Kütahya’da Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket ve kasa fiyatlarını denetledi. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacı ile yapılan denetimlerde, ekipler un, şeker, yağ, makarna, deterjan ve çocuk mamaları başta olmak üzere onlarca farklı kategorideki yüzlerce ürünü mercek altına aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan 6 ekip kent genelinde 60 zincir markette denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatlarını kontrol edildi. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler yıl başı öncesi vatandaşlardan gelen şikayetleri vakit kaybetmeksizin yerinde değerlendiren ekiplerin denetimleri sürdüreceği öğrenildi.