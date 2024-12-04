Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 785 litre şarap, 100 litre rakı, bin 820 dolu makaron ve bir gümrük kaçağı araç ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen "Türkiye Duman" uygulaması kapsamında 84 içkili mekan, 86 büfe, 138 bakkal ve 54 kahvehanede 152 personel ve 59 ekibin katılımıyla denetimler yapıldı. Yapılan kimlik sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Ergene ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 245 litre şarap ve 70 litre rakı ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çorlu ilçesinde bir başka adreste 120 litre şarap, Malkara ilçesindeki bir kahvehanede ise 20 litre şarap ve bin 820 dolu makaron ele geçirildi. Her iki adreste de birer şüpheli hakkında işlem yapıldı. Marmaraereğlisi ilçesindeki denetimlerde ise bir gümrük kaçağı araç ele geçirilerek bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

1 Aralık 2024 tarihinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi’nde M.K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda ise 400 litre şarap ve 30 litre rakı ele geçirildi.

Toplamda, 785 litre şarap, 100 litre rakı, bin 820 dolu makaron ve bir gümrük kaçağı araca el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.